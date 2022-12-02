В Воронежской области мужчина при взрыве топливного бака получил ожог 80 процентов тела

Пострадавшего мужчину отвезли в районную больницу. Фото: из архива «КП»

В четверг, 1 декабря, днем в Лисках на улице 40 лет Октября случилось ЧП. 34-летний мужчина решил самостоятельно починить свой автомобиль в гараже. Снял с машины топливный бак и начал сварочные работы. Тут бак и рванул.

Мужчина получил сильные ожоги, он потерял сознание. Его отвезли в реанимацию местной районной больницы. Врачи оценивают его состояние как очень тяжелое. У мужчины обожжено 80 процентов тела.

В момент взрыва рядом с пострадавшим находился его знакомый. Он тоже получил ожоги, но небольшие. Госпитализация ему не потребовалась.