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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 12:14

Жительница воронежского райцентра силой удерживала грабителя до приезда полиции

Нежданный гость заявился в дом, когда женщина спала
Мария Щербакова
Мужчина заявил, что пошел на кражу из-за отсутствия денег

Мужчина заявил, что пошел на кражу из-за отсутствия денег

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Терновки удерживала грабителя, проникшего к ней в дом, до приезда полиции. 56-летняя женщина оказалась сильнее 44-летнего вора. Преступление произошло на улице Первомайская в четверг, 1 декабря. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Грабитель ранее уже был неоднократно судим за имущественные преступления. Свою несостоявшуюся жертву он знал. Дверь в ее дом была открыта, поэтому мужчина беспрепятственно зашел туда. Хозяйка в это время спала. Воспользовавшись ситуацией, мужчина решил ограбить свою знакомую. Найденное в тумбочке золотое кольцо он спрятал в сапог. Однако хозяйка проснулась и вызвала полицию.

В отделе мужчина во всем признался. Он пояснил, что на преступление решился из-за отсутствия денег. По факту возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».