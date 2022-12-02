Спасатели вывели 16 человек из горящей многоэтажки в Воронеже

При пожаре никто не пострадал Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Из горящей многоэтажки в Ленинском районе эвакуировали 16 человек. Четырехкомнатная квартира в доме №49 на Моисеева загорелась в пятницу, 2 декабря. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 11.20. На место выехали 14 человек на 4 пожарных машинах. Людей эвакуировали в масках. В итоге никто не пострадал. Огонь потушили уже в 11.36.

По данным ведомства, загорелась одна из комнат в квартире. Огонь повредил домашние вещи.