В воронежском райцентре благоустроят Петровскую площадь за 15,4 млн рублей

Власти начали поиск подрядчика для благоустройства Петровской площади и реконструкции сквера в Павловске. Начальная максимальная цена контракта – 15,4 млн рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве в пятницу, 2 декабря.

Речь идет о проекте «Выездные ворота», который победил в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды». Он включает в себя благоустройство прилегающей территории площади и восстановление исторических ворот.

Подрядчику предстоит провести демонтаж, подготовительные работы и благоустройство, а также установить ворота и арт-объект «Стена». В условиях контракта также прописано обустройство проездов, тротуаров, площадки и наружного освещения. Работы необходимо завершить до 28 августа 2023 года.

Заявки на участие в тендере принимают до 9 декабря, а итоги подведут уже 13 декабря.