В Воронеже за неделю подорожали бензин и дизтопливо

Аналитики Воронежстат отметили рост цен на дизельное топливо и бензин за неделю с 21 по 28 ноября. Автомобилистам придется платить больше от 2 до 19 копеек за литр. Статистику опубликовали в четверг, 1 декабря.

Так, заметнее всего подорожал бензин АИ-98. Цена в среднем выросла с 60,32 рубля за литр до 60,51 рубля. АИ-92 подорожал с 47,85 рубля за литр до 47,89 рубля. АИ-95 – с 52,11 рубля до 52,26 рубля. Дизельное топливо стало дороже на 0,26%. Средние цены выросли с 52,77 рубля за литр до 52,93 рубля.