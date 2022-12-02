Первые выходные зимы в Воронежской области будут морозными и бесснежными

В первые выходные зимы жителей Воронежской области ждет мороз до 14 градусов. При этом снега воронежцы пока не увидят. Такой прогноз дали в региональном Гидрометцентре в пятницу, 2 декабря.

Так, в субботу, 3 декабря, в регионе будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточной четверти 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-10 градусов мороза, днем до 7 градусов мороза. В областном центре до -8 и до -5 соответственно.

В воскресенье, 4 декабря. В регионе также переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточной четверти до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-14 градусов мороза, днем 4-9 градусов мороза. В Воронеже до -12 и до -7 соответственно.