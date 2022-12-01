В Воронеже на ремонт ДС «Юбилейный» потратят почти 100 млн рублей

Запланировано серьезное обновление воронежского дворца спорта «Юбилейный». Об этом в своем телеграм-канале проинформировал мэр Вадим Кстенин.

- В этом году заканчивается проектирование капитального ремонта дворца, документация уже в госэкспертизе. На реализацию проекта будут направлены немалые средства – около 100 миллионов рублей, - написал Вадим Юрьевич.

Ожидается, что сам ремонт начнется в 2023-м году. Он предполагает обновление фасада и кровли, совершенствование систем антитеррористической защищенности, замену электрики и поставку современного технологического оборудования.