У воронежского водителя в «Жигулях» нашли более одного кг марихуаны

В Семилукском районе для проверки документов автоинспекторы остановили автомобиль ВАЗ-21120, за рулем которого находился 23-летний житель поселка Стрелица. После нескольких вопросов водитель стал заметно нервничать, в связи, с чем было принято решение осмотреть машину. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В итоге в багажном отделении, а также в карманах злоумышленника сотрудники полиции обнаружили наркотическое вещество. По результатам исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством - марихуана, общий вес которого составил 1042,83 грамма. В отделе полиции ранее судимый мужчина полностью признал свою вину и пояснил, что сорвал марихуану в лесопосадке в Хохольском районе для личного употребления.

В соответствии с частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» мужчине грозит до десяти лет тюрьмы. Сам он находится в изоляторе временного содержания.