За сутки в Воронежской области коронавирус нашли у 103 человек

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Воронежской области прибавилось новых заболевших ковидом на 103 человека. Такие данные опубликовали на сайте Стопкоронавирус на 1 декабря.

Госпитализация при этом за минувшие 24 часа потребовалась 30 пациентам. Всего с начала пандемии количество заболевших достигло в регионе 468 650 человек.

По счастью, никто за это время не умер. При этом выписались из стационаров и амбулаторного лечения 106 пациентов.