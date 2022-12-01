В Воронеже состоялась литературная конференция в честь 117-летия Гавриила Троепольского

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

Во вторник, 29 ноября, в арт-зале модельной библиотеки № 32 им. Г.Н. Троепольского состоялась литературная конференция «Идет ноябрем Троепольский», посвященная 117-летию со дня рождения воронежского писателя. Помещение библиотеки недавно обновили в рамках Национального проекта «Культура».

Троепольский -автор всемирно известной повести «Белый Бим Черное ухо», прозаик, публицист, агроном, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, обладатель Государственной премии СССР и Почетный гражданин Воронежа.

Гости мероприятия – известные воронежские писатели, литературные критики и журналисты – посвятили свои воспоминания зарисовкам из жизни и творчества Троепольского, малоизвестным фактам биографии и вопросам сохранения памяти о воронежском писателе.

Почетным гостем мероприятия стал библиограф и литературовед Олег Ласунский. Вместе с другими посетителями библиотеки он совершил литературную прогулку по творческой биографии Гавриила Николаевича. Творческий путь писателя, ворвавшегося в советский литературный мир в начале 1950-х годов, претерпел немало трудностей, «взлетов и падений», но всякий раз обращал на себя внимание читателей.

Олег Григорьевич нередко встречал Троепольского у общего их друга, доктора ветеринарных наук, профессора Николая Обжорина, благодаря которому у Гавриила Николаевича появился верный английский сеттер Лель, прототип литературного героя «Белого Бима». Их связывала любовь к собакам. Возможно, благодаря именно воронежскому профессору, в итоге и появилась всемирно известная повесть «Белый Бим Черное ухо».

- Гавриил Николаевич Троепольский, написавший, на первый взгляд, обычную книгу, познакомил всю Европу с таким малозаметным на карте СССР городом как Воронеж. «Белый Бим Черное ухо» почти сразу же перевели на десятки языков мира. Издание этой книги стало настоящим событием для читателей самых разных стран, - сказал Олег Ласунский.

В литературной конференции приняла участие воронежская поэтесса, общественный деятель, Председатель Воронежского отделения Союза российских писателей Галина Умывакина. Она с теплом вспоминала Гавриила Николаевича, заметившего начинающего литератора, опубликовавшего в газете восемь поэтических строк. Троепольский лично познакомился с Галиной Митрофановной, оценив силу и зрелость сформированного таланта. На десятилетия он стал добрым другом и мудрым наставником поэтессы.

Журналист, фотокорреспондент ведущих воронежских СМИ, член Союза журналистов России и Союза фотохудожников России, Михаил Вязовой поделился своими впечатлениями о Троепольском - человеке всегда скромном, задумчивом, но неизменно мудром интеллигенте. Повседневная жизнь целых поколений, отражение эпохи в черно-белых фотографиях, и, конечно же, рассказ о фотоснимках самого Гавриила Николаевича – вместил рассказ Михаила Петровича.

Юрий Кургузов, член Союза журналистов и Союза писателей России, член Правления Воронежской организации Союза писателей России, редактор и составитель десятков книг, автор семитомника прозы, очерков и статей, рассказал о детских впечатлениях от встречи с писателем. Мама Юрия Митрофановича Ольга Николаевна, десятки лет работавшая педагогом в школах города, с теплом вспоминала о писателе. Гавриил Николаевич приходил в ее класс и разговаривал с детьми о добре и зле в жизни, внимательно вслушивался в рассуждения ребят и давал ценные советы.

- Гавриил Николаевич слышал много добрых слов из уст благодарных читателей. Он всегда был за это признателен и радовался, что повесть нашла своих читателей, - отметил Юрий Кургузов.

Завершилось мероприятие общением с приглашенными гостями в дружеской обстановке на тему творчества и нравственности в современной литературе.