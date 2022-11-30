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НовостиОбщество30 ноября 2022 13:37

В центре Воронежа перенесли остановку

На Кольцовской передвинули остановочный пункт на несколько десятков метров
Ярослав ИВАНОВ

С 1 декабря маршрутки на улице Кольцовской в районе улицы Комиссаржевской будут останавливаться в другом месте. Остановку «ул. Комиссажевской» переносят от дома № 38 по ул. Кольцовской – через перекресток в сторону вокзала.

- Посадка и высадка пассажиров на маршрутах №№ 6, 10, 20Б, 26, 60, 63, 113КШ, 113КТ, 113, 120 при движений по улице Кольцовской будет осуществляться на остановочном пункте у дома № 34 по Кольцовской, - сообщили в Едином операторе городских пассажирских перевозок Воронежа.

Скорректированное место остановки общественного транспорта оборудовано павильоном. Ранее это не представлялось возможным ввиду исторически сложившейся застройки участка улицы, отметили в мэрии.