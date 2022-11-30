На трассе под Воронежем из-за сломавшегося автобуса чуть не замерзли 45 пассажиров с детьми

29 ноября в дежурную часть воронежского управления ГИБДД из Единой службы экстренных оперативных служб сообщили, что в Павловском районе на трассе сломался автобус. На 707-м километре дороги М-4 «Дон» экипаж дорожно-патрульной службы обнаружил Van Hool TD 927. 55-летний водитель сообщил госавтоинспекторам, что во время движения сломался задний левый ступичный подшипник и дальнейшее движение по маршруту оказалось невозможным. 45 пассажиров с детьми, которые следовали в Москву, оказались на холоде на трассе.

Пока несовершеннолетних отогревали в патрульном автомобиле, полицейские убедились, что на месте подручными средствами отремонтировать автобус не получится. И отправили пассажиров на попутном транспорте к месту назначения, а водителя автобуса доставили в ближайший райцентр, где он смог приобрести необходимые запчасти для ремонта.