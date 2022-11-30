В Воронежской области на 50,2% стало больше самозанятых

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Воронежской области Павлом Ковалевым рассказал, что с каждым годом растет число обращений к нему. Так, за 2020 год их было 469, за 2021 год – 543, за неполный 2022 год – 696.

Анализ состояния бизнеса показал, что в июне и ноябре 2022 года, руководители и владельцы компаний считали самыми важными и первоочередными мерами господдержки – налоговые послабления (53 %) и моратории на проверки (52 %). Самыми злободневными проблемами бизнеса остаются снижение спроса (62 %) и дефицит кадров (34 %).

В то же время объем налоговых поступлений в бюджет Воронежской области от малого бизнеса по специальным налоговым режимам в 2021 году достиг 11 млрд рублей, что на 35 % больше показателя предыдущего периода. А прирост самозанятых составил 50,2 %.