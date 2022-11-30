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НовостиОбщество30 ноября 2022 12:17

Энергетики пообещали не отключать воронежцам свет больше, чем на три часа

Работы пройдут в период с 8 до 17 часов по 3 декабря
Ирина КАЗАНИНА
Из архива "КП"

Из архива "КП"

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Энергетики уточнили, что максимальная продолжительность работ и связанных с ними плановыми отключениями электроэнергии в воронежских домах не превысит трех часов. Об этом сообщили в ТНС-энерго.

Напомним, серия отключений в областном центре запланирована на период с 28 ноября по 3 декабря. Ежедневно в период с 8 до 17 часов свет отключают по указанным в графике адресам.

Неудобства связаны с модернизацией оборудования, используемого для передачи электроэнергии, и оснащением объектов энергетики интеллектуальными системами учета электрической энергии и мощности. Работы проводит АО «Воронежская городская электросеть».