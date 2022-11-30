Сергей Астахов в Воронеже получил в подарок гуся и поблагодарил худрука Камерного театра

Сергей Астахов в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Известный артист Сергей Астахов пять лет не был в родном Воронеже. И во времена, когда многие гастроли отменяют из-за непроданных билетов, постановка со звездным земляком собрала полный ВКЗ. Перед спектаклем Сергей Виконтович признался «Комсомолке», что рад сыграть в городе своей юности.

- У меня прекрасные воспоминания о Воронеже, хотя это и были 90-е! Мы же не были в криминале, мы были в искусстве. Из театра не выходили - нам больше ничего и не надо было. Ну не было у меня денег на дорогие сигареты. Зато здесь прошла моя юность. Огорчает, что многие, с кем учился, умерли от коронавируса: Сережа Лялин (звезда Камерного театра, режиссер фильмов и сериалов «Слепой», «Дельта», «Смерш», «Братаны-2», «Игры взрослых девочек»), Сергей Надточиев (профессор Воронежского института искусств), Андрей Егоров («Время танцора», «Женщин обижать не рекомендуется», «Звезда», «Смерш», «Улики из прошлого») - я в шоке, - признался Сергей Астахов. - Люблю и уважаю моего учителя - Михаила Бычкова. Он заметил меня с института, дал мне первую большую роль. Многое дал, опыт. 10 лет с ним прошло. Я и Камерный театр делать помогал. Большой ему пламенный привет и побольше ставить спектаклей!

- Вы когда в Воронеж приезжаете, заходите в Камерный?

- Я, к сожалению, первый раз за пять лет приехал. А завтра мне надо уже на другие гастроли уезжать. Вот хоть с братом пересекались. Гуся мне передал - из хозяйства сестры моей мамы, его специально для нас зарезали.

- Ваша жена будет готовить (Сергей приехал на гастроли вместе с супругой Викторией, она помогает ему организационно, - ред.)?

- Нет. Мы вообще не готовим.

- А как же гусь?

- Маме моей передадим, она к Новому году сделает! Будем отмечать семьей – елка, мандарины, все как у людей. Много раз путешествовал на Новый год, а теперь хочу быть дома. С родными. Мама гуся сделает, в попу яблоко ему засунет. Будет круто!

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