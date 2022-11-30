В Воронеже предпринимателей проконсультируют по вопросам требований в сфере санэпидблагополучия

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области проводит 8 декабря День открытых дверей для предпринимателей. Специалисты проинформируют предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.

Мероприятие пройдет в дистанционном формате:

- с 12-00 до 14-00 в режиме видеоконференцсвязи

- с 14-00 до 16-00 по телефонам:

по вопросам санитарного надзора - 8(473)264-15-23;

по вопросам защиты прав потребителей - 8(473)264-15-07;

по вопросам эпидемиологического надзора - 8(473)263-15-64.

Желающие могут предварительно задать вопросы для обсуждения на адрес электронной почты: kobzeva@rpn.vrn.ru