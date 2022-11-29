Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 ноября 2022 17:00

Президент присвоил звание заслуженного работника профессору воронежского вуза

Владимира Манжесова отметили за достижения в сельском хозяйстве
Мария Щербакова

Заведующий кафедрой Воронежского аграрного университета Владимир Манжесов получил звание заслуженного работника сельского хозяйства РФ. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин в понедельник, 28 ноября. Документ опубликовали на сайте правовой информации правительства РФ.

В указе говорится, что профессор получил звание «за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу».

Владимир Манжесов заведует кафедрой технологии хранения, переработки и стандартизации сельхозпродукции. Он выпускник Воронежского аграрного вуза. Там он работает с 1991 года.