Воронежцев забросали листовками с ложной информацией о поверке счетчиков воды

Водяные счетчики, как и другие, можно менять с помощью специалистов любой компании, имеющей соответствующую лицензию. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В региональное управление Роспотребнадзора поступили обращения нескольких граждан. Люди пожаловались на то, что жителям многоквартирных домов в почтовые ящики приносят листовки от «Центра метрологии ЖКХ». В них говорится о необходимости незамедлительной поверки счетчиков воды.

В Роспотребнадзоре сообщили, что информация, изложенная в листовках, вводит жильцов в заблуждение. И разъяснили законодательные нормы в этой области, которыми нужно руководствоваться.

Правом поверки состояния индивидуальных приборов учета наделены исключительно организации, с которыми у жильцов заключены договоры о предоставлении коммунальных ресурсов, в частности, управляющие и ресурсоснабжающие организации.

Результаты поверки удостоверяются специальным знаком и (или) свидетельством, и (или) записью в паспорте (формуляре) средства измерений, заверяемой подписью специалиста.

Необходимость очередной поверки зависит только от истечения межповерочного интервала, определенного паспортом на прибор. Во всех квартирах он одинаковым быть не может. Поэтому информация о том, что перед поверкой необходимо вызвать контролера в определенный срок (например, до 30 декабря), в принципе не может соответствовать действительности.

Истечение межповерочного интервала может являться основанием для демонтажа старого прибора и установки нового. Для этого можно воспользоваться услугами любых компаний, чьи цены покажутся наиболее приемлемыми.

По вопросам относительно установленных в жилых помещениях индивидуальных приборов учета владельцам квартир нужно обращаться к поставщикам соответствующих коммунальных ресурсов.

В Роспотребнадзоре отметили, что изготовители этих листовок пользуются пробелами в законодательстве, по которым их деятельность не подпадает ни под уголовное, ни под даже административное дело. Так что в случае, если попались на их удочку, придется отстаивать свои интересы в суде.