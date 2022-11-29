В Воронеже над новой дорогой на улице Урывского опасно накренился столб

Вот так выглядит сейчас конструкция Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

На улице Урывского в Воронеже накренилась одна из опор линии электропередачи. Она сильно повреждена. Об этом в редакцию «Комсомольской правды» сообщили читатели 29 ноября.

Автомобили проезжают возле конструкции Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

На участке в данный момент ведется строительство дороги, обустраивают тротуары и проводят уличное освещение.

- По новой части дороги, которая примыкает непосредственно к улице Остужева, сейчас едут автомобилисты. Старая перекрыта. Один из столбов разрушен посередине, опасно накренился и может упасть прямо на проезжую часть. Транспорт проезжает непосредственно под ним. В любой момент может случиться непоправимое, - рассказал читатель.

При этом в управлении дорожного хозяйства Воронежа пообещали опору заменить.

Напомним, параллельно с реконструкцией Остужевской развязки на Левом берегу в Воронеже была отремонтирована улица Урывского. Ранее мэр Вадим Кстенин заявил, что в будущем рассматривается вопрос сделать проезжую часть на ней четырехполосной.