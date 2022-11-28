Воронежцы продолжают травиться грибами

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 2022 год в Воронежской области зарегистрировали 77 случаев отравлений дикорастущими грибами: пострадали 100 человек (в том числе девять детей), пятеро умерли, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Причем санитарные врачи отмечают, что несмотря приход снега и прекращение сезона сбора грибов, случаи отправления не закончились! Сейчас травятся уже законсервированными грибами, собранными осенью.

Причем специалисты относят сюда не только отравления ядовитыми грибами, но и ботулотоксикном, который вырабатывают бактерии ботулизма в банках. Первое на что нужно обратить внимание - вздувшаяся крышка.

Первые признаки ботулизма после отравления грибами: тошнота и рвота, сухость во рту, проблемы с глотанием и нечеткость речи, сильные боли в животе, диарея. Далее могут развиться проблемы со зрением: ложная дальнозоркость, двоение в глазах, затуманивание зрения. Но самое страшное, из-за чего больного нужно немедленно госпитализировать, это проблемы с дыханием. Сначала - легкая одышка, потом начинает не хватать воздуха. В дополнение к этому начинается тахикардия.