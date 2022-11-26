Воронежец лишился более 1,3 млн рублей после звонка "из банка"

За минувшие сутки 13 жителей Воронежской области стали жертвами дистанционных мошенников. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более двух миллионов рублей.

58-летнего воронежца обманули классическим способом - звонок "из службы безопасности банка". 25 ноября ему позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка и напугал его сообщением, что мошенники завладели его личными данными и пытаются перевести его средства. Но есть способ предотвратить похищение: закрыть счет и перевести деньги на безопасный счет. Воронежец по инструкции лже-сотрудника перевел свои накопления по указанным реквизитам. Так он потерял более 1,3 миллиона рублей.