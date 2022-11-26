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НовостиПроисшествия26 ноября 2022 16:36

Воронежец лишился более 1,3 млн рублей после звонка "из банка"

За сутки еще 12 человек стали жертвами аферистов
Ярослав ИВАНОВ

За минувшие сутки 13 жителей Воронежской области стали жертвами дистанционных мошенников. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более двух миллионов рублей.

58-летнего воронежца обманули классическим способом - звонок "из службы безопасности банка". 25 ноября ему позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка и напугал его сообщением, что мошенники завладели его личными данными и пытаются перевести его средства. Но есть способ предотвратить похищение: закрыть счет и перевести деньги на безопасный счет. Воронежец по инструкции лже-сотрудника перевел свои накопления по указанным реквизитам. Так он потерял более 1,3 миллиона рублей.