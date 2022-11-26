В Воронеже завершают реконструкцию канализационно-насосной станции на улице Шишкова

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Мэрия Воронежа выложила отчет о реконструкции проблемной канализационно-насосной станции, прорывы которой регулярно топили улицу Шишкова. Как сообщается на сайте администрации, работы вошли в завершающую стадию: уже смонтировали здание КНС, привезли насосное оборудование. Сейчас занимаются внутренним оснащением станции и обвязкой труб для установки погружных насосов. В ближайшее время проведут переподключение с временной схемы водоотведения на постоянную.

- На данном этапе завершается монтаж системы электроснабжения и вентиляции. До 2 декабря планируется завершение основных монтажных работ. После запланирован запуск КНС и переключение на основную схему. Скорее всего, работы будут проводиться в ночное время в период минимального поступления сточных вод, - отметил заместитель директора подрядной организации Виталий Носов.