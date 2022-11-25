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НовостиОбщество25 ноября 2022 11:27

Власти опровергли фейк об эвакуации жителей в Воронежской области

В Острогожском районе обстановка спокойная
Евгения ФРОЛОВА

Администрация Острогожского района назвала фейком сообщения об эвакуации населения. Информация начала массово распространяться в социальных сетях. В связи с чем местные власти обратились к землякам.

Там пояснили, что данная информация не соответствует действительности.

- Официально сообщаем вам, что на территории Острогожского района обстановка спокойная и полностью управляемая, никаких эвакуационных мероприятий не проводилось и не проводится, - рассказали в райадминистрации.

И добавили:

- Мы твердо уверены в наших Вооруженных силах и не сомневаемся в нашей победе!