Власти опровергли фейк об эвакуации жителей в Воронежской области

Администрация Острогожского района назвала фейком сообщения об эвакуации населения. Информация начала массово распространяться в социальных сетях. В связи с чем местные власти обратились к землякам.

Там пояснили, что данная информация не соответствует действительности.

- Официально сообщаем вам, что на территории Острогожского района обстановка спокойная и полностью управляемая, никаких эвакуационных мероприятий не проводилось и не проводится, - рассказали в райадминистрации.

И добавили:

- Мы твердо уверены в наших Вооруженных силах и не сомневаемся в нашей победе!