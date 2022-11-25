Власти опровергли фейк об эвакуации жителей в Воронежской области

Администрация Острогожского района назвала фейком сообщения об эвакуации населения. Информация начала массово распространяться в социальных сетях. В связи с чем местные власти обратились к землякам.
Там пояснили, что данная информация не соответствует действительности.
- Официально сообщаем вам, что на территории Острогожского района обстановка спокойная и полностью управляемая, никаких эвакуационных мероприятий не проводилось и не проводится, - рассказали в райадминистрации.
И добавили:
- Мы твердо уверены в наших Вооруженных силах и не сомневаемся в нашей победе!