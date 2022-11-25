В Воронеже при пожаре в автосервисе пострадал 62-летний мужчина

Пострадавшего госпитализировали Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

В Воронеже на улице Ломоносова сгорел автосервис в четверг, 24 ноября. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, пострадал 62-летний мужчина. Его госпитализировали с отравлением продуктами горения. Вероятная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 18.32. Уже у 18.50 пожар потушили. Огонь повредил постройку на площади 35 кв.м. На месте работали 12 спасателей, использовали три пожарные машины.