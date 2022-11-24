В Воронежской области родственники погибших в ходе СВО силовиков получат доплату к пенсии

Горе от потери близкого человека деньги не умерят, но в нашей нелегкой жизни хоть как-то помогут. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Воронежской областной думе приняли законопроект о материальной поддержке семей силовиков, погибших в ходе СВО. Они получат региональную доплату к пенсии по потере кормильца. Ее сумму сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев. Она составит 11,3 тысячи рублей для вдов. Дети и родители погибших получат 9,4 тысячи. Кроме того, в региональном правительстве обещали обеспечить выплаты на проезд на пассажирском транспорте, обеспечение лекарствами, стоматологические услуги.

В то же время аналогичных мер поддержки для семей погибших мобилизованных граждан в этом законе не предусмотрели. Пока из мер региональной социальной поддержки им можно выделить разве что разовые выплаты в размере суммы величины прожиточного минимума на каждого члена семьи. И то только малоимущим. Ну и еще губернатор поручил подготовить списки семей участников спецоперации, которым нужно подвести газ к жилью на льготных условиях.

- Сейчас на рассмотрении в областном правительстве находится инициатива депутатов о предоставлении 50-процентной скидки на оплату коммунальных услуг и капремонта всем членам семей наших мобилизованных земляков, - добавили в пресс-службе региональной Думы.