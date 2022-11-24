Под Воронежем женщина зарезала двоюродного брата

Дом, где произошло преступление. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Днем в среду, 23 ноября, в селе Боево Каширского района произошло убийство. 53-летняя местная жительница выпивала с 44-летним двоюродным братом. Как это нередко бывает, после злоупотребления горячительными напитками родственники начали ссориться, а потом и драться.

Под рукой женщины оказался нож, она воткнула его в грудь кузену. Удар пришелся прямо в сердце. Мужчина почти тут же умер. Случайно зашедший в дом сосед вызвал медиков и полицию. Так что женщине, до этого судимой за угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью, не удалось уничтожить улики, хотя она и пыталась. Ее задержали, поместили в СИЗО, сейчас решают вопрос об аресте.

Комната, где мужчина получил смертельное ранение. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета, подключившиеся к разбирательству обстоятельств этого преступления, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Женщине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

- По изъятым на месте преступления вещам, в том числе орудию преступления, назначен комплекс судебных экспертиз. Наши сотрудники допрашивают свидетелей, – сообщил руководитель Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Юрий Шустов.