На модернизацию ЛОС в Воронеже потратят 7 млрд рублей

Фото мэрии Воронежа

Проблема Левобережных очистных сооружений будет решена в ближайшие годы. Об этом 24 ноября в ходе прямого эфира с горожанами в официальном паблике регионального правительства во «ВКонтакте» рассказал мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Градоначальник пояснил, что после того, как было заключено концессионное соглашение с «РВК-Воронеж» в сентябре этого года, на очистных сооружениях провели значительные изменения. Неприятные запахи, от которых страдали местные жители, стали меньше ощущаться. На ЛОС не экономят на электроэнергии и материалах, и все делают по технологии.

Вадим Кстенин отметил, на техническую модернизацию очистных была составлена инвестпрограмма. Ее стоимость составит 7 млрд рублей. Концессионеру уже одобрен кредит для старта модернизации - 1 млрд 300 млн рублей.