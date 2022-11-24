Проектирование путепровода на улице Циолковского в Воронеже начнут в 2023 году

Фото мэрии Воронежа

Проектирование путепровода на улице Циолковского в Воронеже власти планируют начать в 2023 году. Об этом сообщил мэр Вадим Кстенин в ходе прямого эфира с горожанами 24 ноября.

Градоначальник отметил, что проект «востребован» и его нужно реализовывать. Но сейчас приступить к его строительству не реально.

— Мы сейчас реализуем много крупных проектов. Это и Остужевская развязка, и дорога «Шишкова-Тимирязева», и строительство школ. Пока мы их не реализуем, приступить в этому не реально. А вот проектирование путепровода в следующем году мы начнем, - пояснил мэр.

Напомним, воронежцы не раз говорили о необходимости создания путепровода на улице Циолковского. Предполагается, что объект свяжет микрорайон ВАИ с ВоГРЭСовским мостом и позволит разгрузить улицу Волгоградскую, на которой постоянно возникают пробки.