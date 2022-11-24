В Воронеже нашли пропавшую пять дней назад 14-летнюю девочку

В Воронеже благополучно завершились поиски 14-летней Ксении У. Школьницу нашли в среду, 23 ноября, на автостанции в одном из пригородных поселков. Она жива-здорова. Девочку-подростка отвезли к родителям. Семья у нее считается благополучной, поэтому надеемся, что в дальнейшем она будет находить с мамой и папой общий язык, чтобы таких инцидентов не повторялось.

Напомним, Ксения ушла из дома на улице Пеше-Стрелецкой 19 ноября. Несколько дней родители ничего о ней не знали, на звонки девочка не отвечала.