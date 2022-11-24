Чиновницу из Воронежской области осудили за мошенничество и превышение полномочий

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронежской области осудили 50-летнюю бывшую начальницу структурного подразделения администрации Павловского района. Ее признали виновной в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ) и групповом мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК РФ). На скамье подсудимых также оказалась 47-летняя бывшая экономист МКУ. Ей также вынесли приговор за мошенничество с использованием служебного положения.

Уголовное дело, фигурантами которого стали дамы, возбудили на основании материалов сотрудников регионального УФСБ.

Установлено, что с апреля 2016 года по март 2020 года экс-руководитель поручила своим подчиненным из муниципальных учреждений образования фиктивно трудоустроить своих двух водителей. При этом им незаконно выплачивалась зарплата. Хотя по факту люди работали структурном подразделении райадминистрации. В итоге бюджету был причинен ущерб свыше 515 тысяч рублей, который добровольно не возмещен.

Кроме того, обвиняемая вместе со старшим экономистом МКУ провернула мошенническую схему. Они вынудили сотрудников образовательно учреждения отдать им часть своих премий за 2019 год. Сумма составила 85 тысяч рублей.

На предварительном следствии руководитель муниципального отдела вину не признала в отличие от своей подельницы. Но следствие собрало обширную доказательную базу. В итоге суд приговорил 50-летняя женщину к 3,5 годам условно с таким же испытательным сроком. Ее подруга получила 2 года условно с испытательным сроком на этот же период. Также осужденные лишены права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 2 и 1 год соответственно. Приговор не вступил в законную силу.