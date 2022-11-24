Коллектив Воронежского областного дома-интерната престарелых пригласил к себе жить Джо Байдена

С "блин-клином" у бывшей жены Петросяна вышло лучше, чем у начальницы дома-интерната с обыгрыванием старческой деменции Байдена. Фото: кадр с видео

В Сети появилось видео, на котором руководитель Воронежского областного дома-интерната милосердия для престарелых и инвалидов приглашает американского президента Джо Байдена к себе жить. Не так давно лидеру политического истеблишмента США исполнилось 80 лет.

Представитель интерната, как умела, повеселилась над старческой деменцией «Джо Джозевича». Обещала обеспечить ему приятную компанию, чтобы он не здоровался с пустотой. Видимо, иллюстрировать предложение были призваны пять пожилых леди, составившие группу сопровождения начальницы. А еще сказала, что Байдену выделят маленькую комнатку и помогут крутить велосипед с максимальной для него безопасностью. Короче, в Воронеже можно отлично отдохнуть после того, как «наделал делов».

Отклики на видео были разными. Обладатели тонкого художественного вкуса замечали, что ролик напоминает не лучшие образцы позднего творчества Евгения Петросяна.

Возможно, Джо Байден и хочет побывать в Воронеже, но явно не в той роли, которую ему прочат в областном доме-интернате.