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НовостиОбщество24 ноября 2022 6:04

Детский сад в Воронежской области закрыли из-за массовых отравлений

Роспотребнадзор нашел в учреждении санитарные нарушения
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

В Аннинском районе по решению райсуда приостановили работу одного из детских садов. Учреждение не будет работать в течение 10 дней. Причиной кардинальной меры стали массовые случаи отравления воспитанников. Об этом 22 ноября рассказали в районном суде.

Ранее в детском саду сотрудники Роспотребнадзора организовали проверку. Она проводилась с 9 по 17 ноября и выявила санитарно-эпидемиологические нарушения. Как говорится в сообщении суда, представитель учреждения во время заседания вину признал и пообещал, что недочеты уже устраняют.

В итоге дошкольное образовательное учреждение признали виновным в совершении административного правонарушения (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ). В качестве наказания его деятельность временно приостановили. Это решение можно обжаловать.