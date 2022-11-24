В Воронеже отреставрируют Дом Федорова на Пушкинской

Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области рассказало в соцсетях о выдаче разрешения на реставрацию исторического «Дома Федорова». Здание расположено по адресу: улица Пушкинская, 10. Сообщение ведомства на официальной странице во ВКонтакте появилось в среду, 23 ноября,

Работы по реставрации проведут специалисты воронежской компании «АтомЭнергоПроект», которая имеет лицензию на такие работы. Заказчиком выступает областной Фонд капремонта. Согласно договору, организация должна выполнить обновление здания до сентября следующего года.

Двухэтажный дом Федорова построен из красного кирпича с элементами декора в стиле модерн. Его возвели в 1911 году. Автором проекта является младший архитектор и инженер Ю. С. Лещинский.