Известный виолончелист в Воронеже: для Ростроповича не было неважных людей

Александр Рамм Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

22 ноября в Воронеже стартовал музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: «Диалог поколений». Известный пианист привез в столицу своих коллег - молодых талантливых музыкантов, причем разных возрастов - от юных до опытных артистов. В первый день в ВКЗ кроме самого Мацуева выступили лауреаты международного конкурса имени Чайковского - скрипач Гайк Казазян и виолончелист Александр Рамм (ранее оба выступали на Платоновском фестивале), а также юный пианист, лауреат детских и юношеских конкурсов Елисей Мысин.

- Важно открывать таланты с юных лет. Чтобы они не затерялись. Потому что у нас в стране много талантов, но в меру разных обстоятельств, из-за недостатка возможностей до реализации способностей доходят не все. Поэтому их нужно выявлять и давать им дорогу, - уверен участник концерта скрипач Гайк Казазян. - И цель фестиваля Дениса Мацуева кроме популяризации классической музыки в этом и состоит. В последнее время Денис привлекает совсем юных музыкантов, молодые дарования. Победители его конкурсов, совсем юные ребята имеют возможность выступать на разных сценах. И их уже начинает узнавать публика. Посмотрите на Елисея, ему всего 12, а он уже звезда! Я вспоминаю себя маленького, понимаю, что Елисей более непосредственный, чем мы, взрослые.

Гайк Казазян Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Исполнители уверены, что важно выступать в одном концерте представителям разных поколений. Например, виолончелист Александр Рамм признался, что был очень тронут тем фактом, что выдающийся маэстро Мстислав Ростропович ответил на его письмо, когда ему было восемь лет.

- Выступая на фестивале, юные музыканты видят настоящее закулисье, понимают, что такое гастрольная жизнь, общаются с более опытными коллегами, вбирают тонкости от старшего поколения. У меня не было такого опыта, рад, сейчас такой проект существует и позволяет развиваться молодым. Поддержка очень важна. Я помню, как Мстислав Ростропович ответил на мое письмо. То есть для такого небожителя не было неважных людей, он нашел время отправить письмо мальчику, - отметил Александр Рамм. - И Денис Мацуев не просто великолепный музыкант, он - человек такого же калибра. Это человек-праздник, который никогда не бывает в плохом настроении. И представьте, что в гримерку к юному артисту заходит сам Денис и говорит: "Привет, как дела?" Это здорово. Ребята набираются концертного опыта, мы передаем, они - заявляют о себе.

Виолончелист отметил у юного Елисея, которого называют «юным Моцартом», легкое и искреннее настроение на концертах.

- Я почти никогда не волнуюсь. Мне с такими артистами, как Денис Мацеув, или Гайк Казазян с Александром Раммом нравится выступать, они мотивируют, - признался 12-летний пианист. - Я репетирую по два-четыре часа в день, но успеваю учиться и играть со своей любимой собакой Вольфгангом. Назвал его в честь любимого композитора - Моцарта. Хотя я люблю и Шопена, Шостаковича, Чайковского, Рахманинова, - сказал юный Елисей.

Елисей Мысин Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Как отметили артисты, поскольку фестиваль проходит в формате гала-концертов, они включили в программу небольшие, но яркие творения выдающихся композиторов. В первый день воронежцы услышали произведения Сен-Санса и Моцарта. В финале вечера Денис Мацуев исполнил Первый и Второй концерты Дмитрия Шостаковича.

Сегодня на фестивале с симфоническим оркестром Воронежского концертного зала под управлением Юрия Андросова выступят Лилит Давтян (сопрано), Полина Тхай (виолончель), Павел Милюков (скрипка), Екатерина Мочалова (домра). В первом отделении прозвучат произведения Рахманинова, Чайковского, Сибелиуса, Шостаковича. А во втором отделении Денис Мацуев сыграет Концерт №3 для фортепиано с оркестром Сергея Прокофьева.

А 24 ноября в филармонии с Воронежским академическим симфоническим оркестром выступят молодые дарования: Николай Бирюков (фортепиано), Елисей Косолапов (скрипка), Елисей Мысин (фортепиано), Полина Тхай (виолончель).