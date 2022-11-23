В Воронежской области ветеринарный врач отправится в колонию за взятки

Под Воронежем осудили ветеринарного врача за взятки.

53-летняя женщина занимала должность ведущего ветврача в Грибановской райстанции по борьбе с болезнями животных. Почти год, с февраля 2021 года по январь 2022 года, она без фактического предубойного осмотра животных выдавала местному предпринимателю ветсвидетельства, содержащие заведомо ложные сведения о пригодности к реализации мясной продукции. В общей сложности женщина подписала 39 фиктивных бумажек. За это она получила от бизнесмена вознаграждение - более 91 тыс рублей на свою банковскую карту. Уголовное дело возбудили по материалам, предоставленным сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области.

Суд отправил фигурантку на год в колонию общего режима со штрафом в размере трехкратной суммы взятки (273,6 тыс рублей), с лишением права занимать должности в органах сферы ветеринарного надзора в течение двух лет.