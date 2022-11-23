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НовостиОбщество23 ноября 2022 7:52

В Следственном комитете заинтересовались аварийным домом без канализации в центре Воронежа

Сотрудники СК выясняют, кто должен ответить за то, что его жильцов не переселили
Олег КУЗНЕЦОВ

Сотрудники Следственного комитета организовали проверку информации о том, что жители дома № 27а на улице Обороны Революции в Центральном районе Воронежа живут в жутких условиях. В нем рушится потолок. Отапливается дом печкой, туалет во дворе. А нормального альтернативного жилья людям не предоставляют.

- Следователи дадут правовую оценку сложившейся ситуации, в том числе действиям должностных лиц органов власти и управляющей компании. Опрошены жильцы дома и иные лица, изучена документация, в том числе связанная с оценкой технического состояния дома и признанием его аварийным. По результатам проверки примут процессуальное решение, -сообщили в региональном СУ СК.