Воронежская область занимает 47-е место по уровню зарплатных ожиданий соискателей

Воронежская область по уровню ожидаемых зарплат оказалась на 47 месте: соискатели региона в среднем рассчитывают на 41 060 рублей. Это на 13 976 меньше, чем по России в целом (россияне в среднем претендуют на 55 036). Такие данные предоставили служба исследований hh.ru.

В ТОП-10 регионов вошли - Чукотский АО (92 230), Москва (78 121), Сахалинская область (73 558), Ямало-Ненецкий АО (72 541), Магаданская область (72 390), Камчатский край (64 027), Московская область (60 534), Ненецкий АО (60 503), республика Саха (59 881) и Санкт-Петербург (59 397).

Уровень зарплатных ожиданий напрямую зависит от профессиональной принадлежности соискателя. Наиболее высокие запросы в Воронежской области наблюдаются у соискателей из сфер «Высший менеджмент» (53 606), «Добыча сырья» (52 692), «Строительство, недвижимость» (49 632), «Инсталляция и сервис» (49 559) и «Автомобильный бизнес» (49 430). В свою очередь, наиболее скромными ожиданиями по зарплате отличаются соискатели из сфер «Начало карьеры, студенты» (35 750), «Консультирование» (35 000) и «Домашний персонал» (29 500).