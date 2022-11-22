Коронавирус в Воронежской области на утро 22 ноября: 92 человека заболели, никто не умер

Число заболевших за сутки немного уменьшилось. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Санитарные врачи сообщили о суточной заболеваемости коронавирусом на утро вторника, 22 ноября. На этот раз заразились 92 человека, 16 их них попали в больницы. Сутками ранее, утром 21 ноября, число заболевших было чуть больше – 96. Тогда госпитализировали 14 человек. С начала пандемии заразились 467 786 жителей Воронежской области.

За прошедшие сутки никто не умер. На утро 21 ноября смертей было семь. Жертв эпидемии в нашем регионе осталось 8 584.

В то же время еще 159 наших земляков выздоровели. Днем ранее победивших COVID-19 было 151.