За выходные из-за гололеда в воронежские больницы попали 21 взрослый и двое детей

Ледяной дождь за секунды покрывает все поверхности скользкой пленкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувшие выходные гололед отправил в больницы 23 жителей Воронежа, в том числе двоих детей. У всех пациентов, которым потребовалась госпитализация, состояние средней степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе облздрава в понедельник, 21 ноября.

В общей сложности 19 и 20 ноября в травмпункты региона обратились 275 взрослых и 10 детей.

В городской администрации отметили, что из-за ледяного дождя за считанные секунды все поверхности покрываются слоем скользкого льда.

- К сожалению, в отличие от снега, с этим явлением нельзя бороться превентивно, поскольку пескосмесь так же покрывается такой коркой, не происходит перемешивания и реакции, - рассказали в пресс-службе мэрии. - На ключевых магистралях ликвидировать последствия легче - звенья комбинированных дорожных машин посыпают и прометают всю поверхность дороги достаточно быстро. На тротуарах механизированный способ не везде применим, тем не менее с самого начала ледяного дождя комбинаты благоустройства предприняли максимум усилий для минимизации травматизма.

Так, в выходные на улицах города работали от 150 до 180 единиц техники, а также 260 дворников, которые вручную очищали остановки, подходы к пешеходным переходам, тротуары. Израсходовали почти 3 тыс. тонн песко-соляной смеси.