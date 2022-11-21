Воронежцы сняли на видео гуляющего по райцентру дикого кабана

Скриншот видео сообщества "Настоящий Воронеж" Фото: Предоставлено

Днем по улицам Анны разгуливал дикий кабан. У домов животное заметили местные жители. Видеозапись с кабаном очевидцы опубликовали в социальных сетях в понедельник, 21 ноября.

На кадрах видно, как дикое животное бродит у забора жилого дома. Автор ролика снял кабана из окна автомобиля. Он пытался подозвать к себе необычного гостя, однако кабан испугался. На последних кадрах животное убегает от мужчины по проезжей части.

В комментариях к посту местные жители отметили, что рядом с местом сьемки расположен лес, поэтому дикие животные на улицах – это частое явление. Ранее в Анне видели косулю. Между тем, участники обсуждения отметили, что кабаны для людей опасны.