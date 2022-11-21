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НовостиОбщество21 ноября 2022 13:36

На воронежской телебашне включат подсветку с геометрическими фигурами

Световое шоу устроят в честь Всемирного дня телевидения
Мария Щербакова
РТРС «Воронежский ОРТПЦ»

РТРС «Воронежский ОРТПЦ»

Фото: Предоставлено

Архитектурно-художественная подсветка загорится на воронежской телебашне в понедельник, 21 ноября. Ее включат в честь Всемирного дня телевидения. Об этом сообщили в местном филиале РТРС.

- Этот праздник сотрудники «Воронежского ОРТПЦ» считают и своим, поскольку обеспечивают трансляцию 20 общероссийских общедоступных телеканалов практически на всей территории Воронежской области. 51 цифровая передающая станция позволяет более 99% населения региона каждый день смотреть любимые телепередачи, - рассказали в компании.

В этот раз башню украсят яркие геометрические фигуры. Увидеть световое шоу горожане могут с 18.00 до 22.00.