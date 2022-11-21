В Воронежской области пошла в рост заболеваемость ОРВИ

Фото Юлии Пыхаловой Фото: из архива «КП»

За минувшую неделю к врачам с симптомами ОРВИ обратились 12019 жителей Воронежской области, из которых 6233 детей до 14 лет. По сравнению с предыдущим периодом заболеваемость выросла на 14,3%.

Чаще всего болезнь у воронежцев вызывают респираторные вирусы не гриппозной этиологии (риновирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и другие). Лаборатория также выделяет вирусы гриппа A (H1N1) и В.

В области продолжается прививочная кампания против гриппа. На сегодня прививками охвачено более 43% населения области, нежелательных явлений (осложнений) после иммунизации у привитых не зарегистрировано.