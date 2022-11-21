В воронежских лесах начали работать новогодние патрули

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронежской области перед Новым годом традиционно усиливают охрану молодых хвойных посадок от лесорубов. Особое внимание инспекторы уделяют участкам леса, на которых возможны самовольные рубки молодых сосновых деревьев. Это посадки в пригороде Воронежа и других населенных пунктов области.

- В лесничествах разработаны графики и маршруты патрулирования мобильных групп, в состав которых помимо государственных лесных инспекторов войдут сотрудники полиции и Воронежского лесопожарного центра, - рассказали в управлении лесного хозяйства области.

У выезжающих из леса водителей будут проверять наличие документов, которые подтвердят законность лесопродукции.

В управлении напомнили, что за самовольную рубку сосен грозит штраф: для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч, для граждан - от 3 до 4 тыс. руб. Плюс возмещение ущерба – 2,4 тысячи рублей за каждое дерево.