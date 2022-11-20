Воронежские глухие футболисты победили на международном турнире в Кыргызстане

Воронежцы с Кубком для победителей международного турнира в Бишкеке. Фото: cspsk-vrn.ru

В столице Киргизии Бишкеке прошел международный турнир по футзалу среди глухих спортсменов. В нем участвовали команды из четырех стран: России, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. От каждого из государств выступали по несколько команд. В итоге за медали боролись десять коллективов. Россия на турнире была представлена двумя составами.

- Первая команда сборной нашей страны победила на соревнованиях, а вторая завоевала серебро. В составе российской команды выступали шесть воронежских спортсменов — Р. Ибрагимов, Д. Бородюков, Д. Савин, Н. Страхов, С. Крикун, А. Радинский, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. - Привел их к такому результату тренер сборной России по футзалу Вячеслав Гутько. Он – также воронежец.