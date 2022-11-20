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НовостиОбщество20 ноября 2022 6:26

В центре Воронежа продают кофейню рядом с ВГУ

За нее хотят получить 600 тысяч рублей
Олег КУЗНЕЦОВ
скрин с объявления.

скрин с объявления.

Фото: Авито.

В субботу, 19 ноября, на сайте объявлений «Авито» появилась информация о продаже кофейни «под фонарем», расположенную рядом с главным корпусом ВГУ (улица Плехановская, 1). За нее просят 600 тысяч рублей.

Владелец кофейни сообщает, что в заведении недавно приобрели новую кофемашину. И предупреждает, что надо будет платить за аренду помещения – 50 тысяч рублей в месяц. Покупателю передадут мебель, оборудование, запас сиропов для приготовления кофе. Также нынешний владелец поделится контактами поставщиков продуктов.

Хозяин кафе не исключает торг. При этом отмечает, что продает перспективный бизнес, на развитие которого у него просто сейчас нет времени.