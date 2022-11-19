Полицейские задержали воронежца, угнавшего «Форд» от дома владельца

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В конце октября в дежурную часть отдела полиции № 1 по Воронежу обратился 42-летний строитель. Он рассказал, что украли его автомобиль «Форд Мондео». Машина была припаркована на улице 25 января. Мужчина оставил ее на выходные возле своего дома, в понедельник транспортного средства уже не было.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, стражи порядка возбудили уголовное дело по факту кражи (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ) и начали поиски злоумышленника. Личность подозреваемого удалось установить. Им оказался неработающий 36-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

Задержанный частично признал вину и сам выдал сотрудникам полиции ключ от автомобиля. Как именно он оказался у подозреваемого, правоохранителям еще предстоит выяснить. Оказалось, что потерпевший приобрел машину без второго ключа. Сейчас он находится под домашним арестом.

Похищенный «Форд Мондео» был найден. Проведена и назначена автотовароведческая экспертиза, определившая стоимость похищенного автомобиля - 197 000 рублей.