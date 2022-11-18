Коронавирус диагностировали еще у 112 жителей Воронежской области

За последние сутки никто не умер Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки еще 112 жителей Воронежской области получили положительные тесты на коронавирус. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 467 398. Такие данные представил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией в пятницу, 18 ноября.

Умерших за последние сутки нет. В целом ковид унес жизни 8 572 воронежцев. С тяжелой формой заболевания за сутки госпитализировали 23 человека. Выписали с больничного 107.

Для сравнения, днем ранее заболевших было 108, а выздоровевших 98. Тогда умерших также не было.