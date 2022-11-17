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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 14:50

В Воронеже водитель «Хонды» устроил аварию с тремя машинами и одним раненым

ДТП случилось на улице 9 Января
Юрий КОЗЛОВ
«Хонда» выглядит практически целой.

«Хонда» выглядит практически целой.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 17 ноября, в 6.50 у дома № 302 по улице 9 Января случилась крупная авария. 37-летний местный житель, руливший «Хондой CR-V», врезался в «Рено Дастер», которым управлял 33-летний воронежец. Французская иномарка от удара вылетела на встречную полосу, где столкнулась с «ГАЗелью». Микроавтобусом управлял ровесник водителя «Рено», тоже 33-летний местный житель.

Дорога после аварии.

Дорога после аварии.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В больницу в итоге попал мужчина, руливший «Рено». Что неудивительно, после двойного удара. Ему предстоит лечение, а водителю «Хонды» жесткий разговор по поводу соблюдения правил дорожного движения. Скорее всего, одной нотацией тут дело не обойдется.

У «ГАЗели» разбито крыло.

У «ГАЗели» разбито крыло.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.