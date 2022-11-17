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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 11:48

Три дома в центре Воронежа остались без тепла из-за коммунальной аварии

Батареи стали холодными в зданиях на улице Студенческой и Чайковского
Юрий КОЗЛОВ
Батареи снова могут начать теплеть с 18.00.

Батареи снова могут начать теплеть с 18.00.

Фото: из архива «КП»

В Центральном районе Воронежа без тепла остались три дома: № 8 по улице Чайковского и №№ 14 и 14а по улице Студенческой. Причина – в коммунальной аварии. О ней сообщили в региональной жилищной инспекции.

Оказалось, что прорвался трубопровод у дома № 14 на улице Студенческой. А от этого участка теплотрассы запитаны и два других вышеперечисленных здания.

Аварию устраняют работники «Квадры». Ориентировочный срок окончания ремонта – 18.00. В жилищной инспекции заявили, что ликвидацию аварии поставили на контроль.