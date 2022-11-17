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НовостиОбщество17 ноября 2022 10:08

В Воронежской области перестали выдавать разрешения на охоту на зайца-русака и лисицу

При этом оплаченную госпошлину возвращать не будут
Олег КУЗНЕЦОВ
- А мужикам охота на охоту!

- А мужикам охота на охоту!

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Слишком неторопливым охотникам придется обойтись без любимого хобби. С четверга, 17 ноября, в региональном департаменте природных ресурсов и экологии перестали выдавать разрешения на добычу зайца-русака и лисицу. При этом тем, кто уже успел оплатить госпошлину, деньги возвращать не будут.

Решение о прекращение выдачи разрешений объяснили тем, что охотничьи угодья рассчитаны на добычу строго определенного числа зайцев и лисиц. Ну а госпошлину не отдадут, так как есть соответствующая норма административного регламента, утвержденная приказом Минприроды, регулирующим взаимоотношения охотников и государственных органов.

Тем более, что время на выдачу разрешений было немало. Сезон охоты на зайца-русака и лисицы начался в Воронежской области 15 сентября. А выдавать разрешений начали еще 1-го. Тем, кто их получил, можно стрелять этих зверей до 28 февраля 2023 года. Но не более 20 лисиц и трех зайцев за сезон на каждого из охотников.